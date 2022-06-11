Сборная Казахстана сыграла с Беларусью вничью в Лиге наций

После третьего тура Казахстан продолжает лидировать, опережая Словакию на одно очко. 13 июня казахстанцы встретятся с главным соперником – словаками, сообщает Zakon.kz.

Национальная сборная Казахстана провела очередную игру в Лиге наций УЕФА. На этот раз – против команды Беларуси в сербском городе Нови-Сад, сообщает Казахстанская федерация футбола.

Номинальные хозяева поля активней начали игру, создав несколько опасных моментов. Неоднократно казахстанцев выручал голкипер Игорь Шацкий. Следом, на 13-й минуте, Ян Вороговский промчался по левому флангу и подал в штрафную – Абат Аймбетов был точен после удара головой.

В первом тайме гости также могли забить и второй мяч, когда Эльхан Астанов с убойной позиции пробил во вратаря.

У соперников свои моменты не использовали Яблонский, Бахар и Седько. При обороне своих ворот команда Адиева действовала самоотверженно и грамотно защищалась.

Во второй половине матча прекрасный шанс не реализовал Аслан Дарабаев, после удара которого пытался добить Аймбетов – игроков подвела неточность. На 77-й минуте вновь Астанов выходил на ударную позицию, но переиграть Павла Павлюченко не смог.

Чаще атаковали все же белорусы, которые делали все, чтобы отыграться. Шацкий отражал всевозможные удары соперника, когда защита позволяла пробивать по его воротам.

На 84-й минуте, после розыгрыша углового точно по воротам, Шацкого пробил вышедший на замену Владислав Малькевич – 1:1.

До конца игры обе команды пытались давить и вырвать победу, однако счет не изменился.

После третьего тура Казахстан продолжает лидировать, опережая Словакию на одно очко.

13 июня на стадионе «Астана Арена» казахстанцы встретятся с главным соперником – словаками.

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