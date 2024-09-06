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Казахстан сыграл вничью с Норвегией в четвертом розыгрыше Лиги наций

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 20:59 Фото: Instagram/kff_team
Игра третьей группы Лиги Б прошла в Алматы. Сборная Казахстана приняла команду Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм прошел с полным преимуществом гостей, они много владели мячом, а Феликс Мюре сотряс перекладину, но счет так и не был открыт. Во второй половине ничего не изменилось, Эрлинг Холанд в упор попал в штангу, Станислав Черчесов начал делать замены, гости прессинговали, однако ничего не добились.

Итог игры: 0:0 – явный фаворит не смог победить в Алматы.

Отметим, что все матчи Лиги наций пройдут этой осенью:

  • 10 октября, 23:45, Австрия – Казахстан
  • 13 октября, 18:00, Казахстан – Словения
  • 14 ноября, 20:00, Казахстан – Австрия
  • 17 ноября, 22:00, Норвегия – Казахстан

Победитель группы выйдет в Лигу А. Второе и третье место группы сыграют в стыках со сборными из Лиги С. Четвертое место вылетит в Лигу С.

Ранее акимат Алматы распространил обращение к болельщикам, собравшимся 6 сентября, чтобы посетить футбольный матч между сборными Казахстана и Норвегии.

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