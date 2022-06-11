Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН

В настоящее время Россия является членом ЭКОСОС, но ее полномочия истекают в декабре 2022 года. ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений, сообщает Zakon.kz.

России пока не удалось избраться на новый срок членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) – одного из шести главных органов ООН, сообщает Deutsche Welle.

После пяти туров голосования Россия не смогла получить необходимые для избрания голоса двух третей государств – членов Генассамблеи ООН.

В первом туре РФ получила 118 голосов – на 10 меньше, чем требовалось для избрания. Поэтому она вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, которая неожиданно показала второй после России результат в регионе «Восточная Европа». В следующих раундах ни России, ни Северной Македонии не удалось получить необходимое количество голосов.

Всего 10 июня планировалось избрать 18 новых членов ЭКОСОС. Избрание остальных 17 кандидатов прошло успешно. Дата проведения голосования для выбора последнего, 18-го члена, будет объявлена позже.

ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений.

В его состав входят представители 54 государств, причем за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест: например, за Африкой – 14, а за Восточной Европой – шесть.

Каждое государство избирается в совет на трехлетний срок Генассамблеей ООН. В настоящее время Россия является членом ЭКОСОС, но ее полномочия истекают в декабре 2022 года.