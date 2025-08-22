#АЭС в Казахстане
Мир

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по &quot;Северным потокам&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 04:45 Фото: pixabay
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по теме подрыва "Северных потоков" в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

По информации первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, оно назначено на 26 августа в 23:00 по московскому времени. С его слов, российская сторона направила запрос в связи с появлением данных о задержании подозреваемого в организации подрывов.

"Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности", – сообщил дипломат в своем Telegram-канале 23 августа.

20 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах в 2022 году. По информации издания Der Spiegel, мужчину задержали на борту лодки под названием "Андромеда". Он разыскивался по общеевропейскому ордеру на арест. Кадры задержания опубликовало Bild.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены. ФСБ России квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма. Расследование вели Швеция, Дания и Германия.

Недавно в СМИ появилась информация, что Россия строит огромный военный объект у границ НАТО.

Фото Алия Абди
Алия Абди
