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Экс-президента Боливии приговорили к 10 годам за госпереворот

Бывший президент Боливии на судебном заседании Фото: Twitter/JeanineAnez
Аньес взяла на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов после того, как в ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес вынужден был подать в отставку, сообщает Zakon.kz.

Суд признал бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес виновной по делу о госперевороте и приговорил ее к 10 годам тюрьмы, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, суд донес до сведения сторон вердикт, но обоснование решения будет опубликовано через несколько дней.

По делу о госперевороте Аньес предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Аньес взяла на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов после того, как в ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес вынужден был подать в отставку после масштабных протестов против его переизбрания на новый срок.

В октябре 2020 года президентом был избран Луис Арсе. Впоследствии Конституционный суд Боливии принял решение о незаконности занятия поста президента Жанин Аньес.

Данияр Кунафин
Боливия
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