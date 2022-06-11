Экс-президента Боливии приговорили к 10 годам за госпереворот

Аньес взяла на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов после того, как в ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес вынужден был подать в отставку, сообщает Zakon.kz.

Суд признал бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес виновной по делу о госперевороте и приговорил ее к 10 годам тюрьмы, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, суд донес до сведения сторон вердикт, но обоснование решения будет опубликовано через несколько дней.

По делу о госперевороте Аньес предъявили обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Аньес взяла на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов после того, как в ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес вынужден был подать в отставку после масштабных протестов против его переизбрания на новый срок.

В октябре 2020 года президентом был избран Луис Арсе. Впоследствии Конституционный суд Боливии принял решение о незаконности занятия поста президента Жанин Аньес.