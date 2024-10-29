Машину бывшего президента Боливии обстреляли

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его автомобиль был обстрелян при "попытки убийства" на фоне обострившейся политической напряженности, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Моралес рассказал, что направлялся на радиостанцию в центральном боливийском департаменте Кочабамба, где он ведет программу выходного дня, когда его автомобиль перехватили две машины, из которых "вышли четверо офицеров в черном и с капюшонами, с оружием в руках и начали стрелять".

По словам Моралеса, в машину попало четырнадцать пуль, в результате чего водитель получил ранения в голову и руку.

Моралес обвинил правительство в нападении, которое он назвал "провалом", усугубляющим "политическое поражение правительства в глазах боливийского народа".

Правительство отрицает какую-либо причастность к этому инциденту и заявило о начале расследования.

Ранее появилась информация, что Германия подозревает около 700 человек в шпионской деятельности в пользу Ирана.

