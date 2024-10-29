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Машину бывшего президента Боливии обстреляли

Машину бывшего президента Боливии обстреляли при покушении на убийство, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 04:59 Фото: Хуан Карита/AP
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его автомобиль был обстрелян при "попытки убийства" на фоне обострившейся политической напряженности, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Моралес рассказал, что направлялся на радиостанцию в центральном боливийском департаменте Кочабамба, где он ведет программу выходного дня, когда его автомобиль перехватили две машины, из которых "вышли четверо офицеров в черном и с капюшонами, с оружием в руках и начали стрелять".

По словам Моралеса, в машину попало четырнадцать пуль, в результате чего водитель получил ранения в голову и руку.

Моралес обвинил правительство в нападении, которое он назвал "провалом", усугубляющим "политическое поражение правительства в глазах боливийского народа".

Правительство отрицает какую-либо причастность к этому инциденту и заявило о начале расследования.

Ранее появилась информация, что Германия подозревает около 700 человек в шпионской деятельности в пользу Ирана.

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Боливия 2024 год Убийство Водители Президенты Огнестрельное оружие
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