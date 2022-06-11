Казахстан ратифицировал ряд международных соглашений

Соглашения касаются обеспечения радиационной безопасности с Китаем, поставок военного имущества в Кыргызстан и беспошлинных поставок нефти в Армению, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, ратифицирующих некоторые международные соглашения, сообщает Акорда.

Казахстан – Китай: незаконное перемещение ядерных материалов

Ратификация закона предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности.

В числе мероприятий – проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан.

Закон также предполагает недопущение ввоза на территорию стран ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.

Казахстан – Кыргызстан: безопасность Центрально-Азиатского региона

Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества до населенного пункта Кыргызстана. Кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне, не использует против стран СНГ, говорил замминистра обороны Султан Камалетдинов на пленарном заседании Сената 26 мая.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану. Наименование и объемы имущества согласованы по дипломатическим каналам.

Казахстан – Армения: поставка нефтепродуктов

Казахстан может в одностороннем порядке прекратить либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению в случае превышения объемов, утвержденных индикативными балансами, форс-мажорных обстоятельств, в целях обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка, а также при нарушении Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС со своей территории.