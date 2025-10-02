Ратифицировано соглашение Казахстана и Армении с важными решениями о взаимной миграции

Депутаты Сената 2 октября 2025 года ратифицировали соглашение между Казахстаном и Арменией в области миграции, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Марат Кожаев, соглашение было подписано в апреле 2024 года во время официального визита главы государства в Армению.

"Документ предусматривает сотрудничество в сфере миграции, защиты прав граждан, включая информационное взаимодействие в соответствии с законодательством государств и международными обязательствами. В рамках предлагаемого к ратификации Соглашения стороны будут осуществлять: обмен статистической, правовой и научно-методической информацией; обмен сведениями о гражданах, находящихся на территории государств; обмен опытом и практическое взаимодействие по вопросам, возникающим в сфере миграции", – сказал Кожаев.

Кроме того, в рамках документа предусматривается обмен данными о регистрации граждан по месту жительства, их специальном, временном и постоянном статусе проживания, гражданстве и иной информации для противодействия незаконной миграции и обеспечения прав граждан.

Такие сведения необходимы для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции.

В документе четко определяются формы сотрудничества. Соглашение реализуется на основании запроса заинтересованной стороны о содействии, который должен быть выполнен в срок, не превышающий 30 дней. Перечень сведений, подлежащих указанию в запросе, и порядок его исполнения также конкретно определены.

Также Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Арменией о порядке поездок и пребывания граждан.

Благодаря документу граждане обеих стран на равных условиях получают право въезда, выезда, транзитного проезда, передвижения и пребывания на территории другой стороны сроком до 90 суток. Однако срок пребывания без постановки на учет не должен превышать 90 суток в течение шести месяцев (180 дней).

Также граждане одной стороны освобождаются от обязательной регистрации в компетентных органах государства пребывания в течение 30 календарных дней. По истечении этого срока они обязаны пройти регистрацию в компетентных органах.

Кроме того, Соглашением определен перечень действительных проездных документов для выезда за границу. В частности, для граждан Казахстана таким документом признается удостоверение личности, для граждан Армении – идентификационная карта и другие документы.

Соглашение не ограничивает право каждой из сторон отказать во въезде или выдворить граждан другой стороны, если их пребывание признается нежелательным.

"Каждая из сторон имеет право полностью или частично приостановить действие Соглашения, если это необходимо для обеспечения безопасности, общественного порядка или охраны здоровья населения своей страны", – отметил сенатор Кайрат Тастекеев.

