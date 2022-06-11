Совет ЕЭК расширил возможности производителей стран ЕАЭС участвовать в госзакупках

Совет Евразийской экономической комиссии 10 июня внес изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и определил условия для новых товарных позиций, сообщает Zakon.kz.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, согласованные условия для новых товарных позиций стимулируют создание в рамках ЕАЭС кооперационных цепочек между производителями государств союза.

В приложение №1 к правилам СПТ уже включены условия производства по 319 товарным позициям, и эта работа продолжается. Принятые сегодня дополнения существенно расширят возможности производителей стран союза участвовать в госзакупках государств-членов, – отметил Арман Шаккалиев.

Также в правила вносятся изменения, позволяющие получить из реестра сведения о количестве баллов за выполнение условий производства в случае их наличия и информацию о дате окончания срока действия документа о происхождении товара.

Как отметили в ЕЭК, уточнения направлены на детализацию информации, предоставляемой пользователям Евразийского реестра.

Ранее комиссия совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС и представителями бизнеса согласовала условия и производственные операции для 56 товарных позиций, в их числе – холодильное оборудование, электрокардиографы, радиаторы, музыкальные инструменты, емкости для сжатого и сжиженного газа, сепараторы для очистки нефти и другие.