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Право

Обновлены правила по определению страны происхождения товара

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, магазин, супермаркет, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 15:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра торговли и интеграции от 31 июля 2025 года внесены изменения в Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в новой редакции – Правила по определению страны происхождения товаров, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлению форм сертификата о происхождении товаров.

Сами правила также изложены в новой редакции.

Так, для определения страны происхождения товара устанавливается, что товар:

  • полностью казахстанского происхождения;
  • казахстанского происхождения с учетом критерия достаточной переработки товара;
  • иностранного происхождения.

В отношении товаров, вывозимых с территории РК на территории стран (союзов), с которыми имеются действующие (ратифицированные) международные соглашения/договоры, содержащие правила определения страны происхождения (критерии определения страны происхождения) или имеются правила определения страны происхождения (критерии определения страны происхождения), установленные в одностороннем порядке страной (союзом) ввоза, критерии определения страны происхождения товаров определяются в соответствии с такими международными соглашениями/договорами или правилами определения страны происхождения.

При отсутствии действующих (ратифицированных) международных соглашений/договоров или отсутствии в распоряжении уполномоченной организации информации о правилах определения страны происхождения, установленных в одностороннем порядке страной (союзом) ввоза, определение страны происхождения товара осуществляется в соответствии с критериями происхождения.

При невыполнении условий, действующих (ратифицированных) международных соглашений/договоров или правил определения страны происхождения, установленных в одностороннем порядке страной (союзом) ввоза, по обращению заявителя, оформляется сертификат о происхождении товара общей формы "Оригинал".

Товары считаются происходящими из Казахстана, если они полностью произведены в РК или произведены в РК с использованием материалов иностранного происхождения и удовлетворяют требованиям критериев достаточной обработки (переработки).

Товарами, полностью произведенными в Казахстане, считаются:

  • природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, водные, земельные ресурсы), добытые из недр РК, на ее территории либо в ее территориальном море (ином водоеме страны) или с ее дна, либо из атмосферного воздуха на территории РК;
  • продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в РК;
  • живые животные, родившиеся и выращенные в РК;
  • продукция, полученная в РК от выращенных в ней животных;
  • продукция, полученная в результате сбора, охоты, ловли, рыболовства, выращивания, разведения и аквакультур в РК;
  • продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, полученная судном РК либо арендованным (зафрахтованным) ею;
  • продукция, полученная на борту перерабатывающего судна РК исключительно из продукции, указанной выше;
  • продукция, полученная из морского дна или из морских недр за пределами территориальных вод (моря) РК при условии, что у Казахстана есть исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр;
  • отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке, и бывшие в употреблении изделия, собранные в РК и пригодные только для переработки в сырье;
  • продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих РК либо арендованных (зафрахтованных) ею;
  • товары, изготовленные в РК исключительно из продукции, указанной выше;
  • электрическая, тепловая и иные виды энергии, произведенные на территории РК.

Критерием достаточной переработки товара, экспортируемого из Казахстана, для придания ему статуса товара, произведенного в РК, является переработка товара, достаточная для придания товару его характерных свойств, за исключением осуществления операций, указанных в пункте 9.

Условиями, не отвечающими критериям достаточной переработки товара для придания ему статуса, произведенного в РК, являются:

  • операции по обеспечению сохранности товаров во время их хранения или транспортировки;
  • операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (дробление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка);
  • мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом и другими веществами;
  • глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них);
  • операции по покраске или полировке;
  • шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса;
  • операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара;
  • снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов;
  • затачивание, простой помол или простая резка, которые не приводят к существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;
  • просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий);
  • разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по упаковке;
  • операции по сборке товара из отдельных, не производимых заявителем материалов, узлов и деталей, в том числе монтаж, клепка, запрессовка, склеивание, соединение крепежными изделиями (болтами, гайками, винтами, шурупами и другими метизами), ручная пайка паяльником/паяльной станцией, выполнение которых не требует применения специальных навыков, предназначенных для выполнения таких операций или разборка товаров по частям;
  • разделение товаров на компоненты, которое не приводит к существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;
  • смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих;
  • убой скота, разделка (сортировка) мяса;
  • комбинация двух или большего числа указанных выше операций;
  • заморозка и размораживание.

При определении происхождения товара не учитывается происхождение используемых для его производства или переработки тепловой и электрической энергии, машин, оборудования и инструментов, любых других товаров, которые не включены в состав конечного товара, но использование которых при его производстве может быть представлено как часть производственного процесса.

Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если данные приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты ввозятся и продаются в комплекте с вышеуказанными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами и в количестве, обычно поставляемом с данными устройствами.

Правила также устанавливают:

  • Порядок выдачи сертификата о происхождении товара.
  • Порядок отмены действия сертификата о происхождении товара.
  • Порядок верификации (проверки) обоснованности выдачи сертификатов о происхождении товара, достоверности, содержащихся в них сведений и выполнения изготовителями критериев определения страны происхождения товаров и т.д. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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