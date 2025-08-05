Обновлены правила по определению страны происхождения товара

Приказом министра торговли и интеграции от 31 июля 2025 года внесены изменения в Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в новой редакции – Правила по определению страны происхождения товаров, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлению форм сертификата о происхождении товаров.

Сами правила также изложены в новой редакции.

Так, для определения страны происхождения товара устанавливается, что товар:

полностью казахстанского происхождения;

казахстанского происхождения с учетом критерия достаточной переработки товара;

иностранного происхождения.

В отношении товаров, вывозимых с территории РК на территории стран (союзов), с которыми имеются действующие (ратифицированные) международные соглашения/договоры, содержащие правила определения страны происхождения (критерии определения страны происхождения) или имеются правила определения страны происхождения (критерии определения страны происхождения), установленные в одностороннем порядке страной (союзом) ввоза, критерии определения страны происхождения товаров определяются в соответствии с такими международными соглашениями/договорами или правилами определения страны происхождения.

При отсутствии действующих (ратифицированных) международных соглашений/договоров или отсутствии в распоряжении уполномоченной организации информации о правилах определения страны происхождения, установленных в одностороннем порядке страной (союзом) ввоза, определение страны происхождения товара осуществляется в соответствии с критериями происхождения.

При невыполнении условий, действующих (ратифицированных) международных соглашений/договоров или правил определения страны происхождения, установленных в одностороннем порядке страной (союзом) ввоза, по обращению заявителя, оформляется сертификат о происхождении товара общей формы "Оригинал".

Товары считаются происходящими из Казахстана, если они полностью произведены в РК или произведены в РК с использованием материалов иностранного происхождения и удовлетворяют требованиям критериев достаточной обработки (переработки).

Товарами, полностью произведенными в Казахстане, считаются:

природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, водные, земельные ресурсы), добытые из недр РК, на ее территории либо в ее территориальном море (ином водоеме страны) или с ее дна, либо из атмосферного воздуха на территории РК;

продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в РК;

живые животные, родившиеся и выращенные в РК;

продукция, полученная в РК от выращенных в ней животных;

продукция, полученная в результате сбора, охоты, ловли, рыболовства, выращивания, разведения и аквакультур в РК;

продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, полученная судном РК либо арендованным (зафрахтованным) ею;

продукция, полученная на борту перерабатывающего судна РК исключительно из продукции, указанной выше;

продукция, полученная из морского дна или из морских недр за пределами территориальных вод (моря) РК при условии, что у Казахстана есть исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр;

отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке, и бывшие в употреблении изделия, собранные в РК и пригодные только для переработки в сырье;

продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих РК либо арендованных (зафрахтованных) ею;

товары, изготовленные в РК исключительно из продукции, указанной выше;

электрическая, тепловая и иные виды энергии, произведенные на территории РК.

Критерием достаточной переработки товара, экспортируемого из Казахстана, для придания ему статуса товара, произведенного в РК, является переработка товара, достаточная для придания товару его характерных свойств, за исключением осуществления операций, указанных в пункте 9.

Условиями, не отвечающими критериям достаточной переработки товара для придания ему статуса, произведенного в РК, являются:

операции по обеспечению сохранности товаров во время их хранения или транспортировки;

операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (дробление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка);

мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом и другими веществами;

глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них);

операции по покраске или полировке;

шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса;

операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара;

снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов;

затачивание, простой помол или простая резка, которые не приводят к существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;

просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий);

разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по упаковке;

операции по сборке товара из отдельных, не производимых заявителем материалов, узлов и деталей, в том числе монтаж, клепка, запрессовка, склеивание, соединение крепежными изделиями (болтами, гайками, винтами, шурупами и другими метизами), ручная пайка паяльником/паяльной станцией, выполнение которых не требует применения специальных навыков, предназначенных для выполнения таких операций или разборка товаров по частям;

разделение товаров на компоненты, которое не приводит к существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;

смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих;

убой скота, разделка (сортировка) мяса;

комбинация двух или большего числа указанных выше операций;

заморозка и размораживание.

При определении происхождения товара не учитывается происхождение используемых для его производства или переработки тепловой и электрической энергии, машин, оборудования и инструментов, любых других товаров, которые не включены в состав конечного товара, но использование которых при его производстве может быть представлено как часть производственного процесса.

Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если данные приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты ввозятся и продаются в комплекте с вышеуказанными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами и в количестве, обычно поставляемом с данными устройствами.

Правила также устанавливают:

Порядок выдачи сертификата о происхождении товара.

Порядок отмены действия сертификата о происхождении товара.

Порядок верификации (проверки) обоснованности выдачи сертификатов о происхождении товара, достоверности, содержащихся в них сведений и выполнения изготовителями критериев определения страны происхождения товаров и т.д.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.