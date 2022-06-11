Марат Султангазиев возглавил Алматинскую область

Марат Султангазиев сменил на должности акима Алматинской области Каната Бозумбаева, который перешел на другое место работы, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана подписал указ о назначении Марата Султангазиева на должность акима Алматинской области, сообщает Акорда.

Премьер-министр Алихан Смаилов прибыл в город Қонаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо президента о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области – Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева.

По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова.

Марат Султангазиев родился 24 февраля 1976 года в Алматинской области.

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