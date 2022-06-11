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Марат Султангазиев возглавил Алматинскую область

Марат Султангазиев новый аким Алматинской области Фото: пресс-служба Минфина РК
Марат Султангазиев сменил на должности акима Алматинской области Каната Бозумбаева, который перешел на другое место работы, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана подписал указ о назначении Марата Султангазиева на должность акима Алматинской области, сообщает Акорда.

Премьер-министр Алихан Смаилов прибыл в город Қонаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо президента о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области – Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева.

По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова.

Марат Султангазиев родился 24 февраля 1976 года в Алматинской области.

Трудовой стаж:

  • налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Алматы (07.1997 – 03.1999);

  • налоговый инспектор отдела координации управления администрирования, ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматы (03.1999 – 11.2001);

  • начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району Алматы (11.2001 – 07.2006);

  • начальник управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник управления налогового аудита Налогового комитета по Алматы (07.2006 – 07.2008);

  • замначальника Налогового департамента по Алматы (07.2008 – 12.2010);

  • директор Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Минфина (12.2010 – 11.2012);

  • заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента (корпус «А») (11.2012 – 11.2014);

  • руководитель Департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Минфина (11.2014 – 10.2018);

  • председатель Комитета государственных доходов Минфина (10.2018 – 05.2021);

  • вице-министр финансов (05.2021 – 01.2022);

  • первый вице-министр финансов (с 15.01.2022).

Данияр Кунафин
Алматинская область
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