Марат Султангазиев встретился со студентами Алматинской области, обучающимися в Китае

В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику аким Алматинской области Марат Султангазиев провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В текущем учебном году при поддержке акима области и на основе межгосударственного меморандума 27 выпускников проходят обучение на бесплатной основе в Синьцзянском университете. В прошлом году был сформирован список из 30 выпускников, из которых 12 стали обладателями образовательных грантов.



В своем выступлении аким области отметил, что благодаря стратегическому партнерству президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

В результате Алматинская область в последние годы реализует совместные проекты с рядом китайских провинций в сферах экономики, инвестиций, сельского хозяйства, а также в культурно-гуманитарном направлении. Особое внимание при этом уделяется вопросам обеспечения качественного образования молодежи.



"В настоящее время в области реализуется программа "Алатау дарыны", направленная на поддержку лучших выпускников. Ее основная цель – выявление талантливой молодежи и создание условий для получения образования в ведущих зарубежных вузах, а также для всестороннего профессионального развития. Вы представители первого поколения квалифицированных специалистов, обучающихся по данной программе с последующим возвращением на Родину. Вас ожидают масштабные задачи и широкие возможности. В регионе ведется системная работа по формированию академического и научного городка. В рамках проекта планируется открытие филиалов ведущих высших учебных заведений Казахстана и крупных университетов Китайской Народной Республики. Реализация данных инициатив потребует подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих китайским языком, современными технологиями и международными подходами в управлении. В этой связи получение качественного образования и повышение конкурентоспособности являются требованием времени. Обучение за рубежом – это не только большая возможность, но и высокая ответственность", – подчеркнул Марат Султангазиев.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

В ходе встречи студентка 2-го курса Синьцзянского медицинского университета Инжу Туражан отметила значительное влияние высокого уровня образования на ее профессиональное становление.

"В Китае медицинское образование находится на высоком уровне. Я обучаюсь по специальности "стоматология". Материально-техническая база университета полностью соответствует современным требованиям: морфологический корпус, современные лаборатории, цифровая библиотека и симуляционный центр позволяют глубоко освоить выбранную профессию. Профессорско-преподавательский состав – высококвалифицированные специалисты, которые не только дают теоретические знания, но и обучают их практическому применению, знакомят с передовыми достижениями мировой медицины. Как студенты из Казахстана, мы также стремимся представлять нашу культуру и традиции, способствуя укреплению дружеских связей между двумя странами", – отметила обладательница гранта.

Поддержка молодежи региона в получении образования в ведущих вузах мира будет продолжена. В текущем году 45 абитуриентам предоставлены бесплатные образовательные гранты университетов Синьцзяна, Цинхая и Шаньдуна.

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

Выпускники, прошедшие обучение за рубежом в рамках программы "Алатау дарыны", в дальнейшем вернутся на Родину и внесут вклад в социально-экономическое развитие Алматинской области.