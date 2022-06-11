Уникальные кадры: снежного барса сфотографировали с 50 метров

Уникальные кадры снежного барса, снятые с близкого расстояния (50 метров) в Национальном природном парке «Алтын-Эмель», опубликовал директор Международного фонда снежных басов Арман Кашкинбеков, передает Zakon.kz.

Уникальные, первые в мире кадры снежного барса в камышах сняты в Национальном природном парке «Алтын-Эмель» с близкого расстояния в 50 метров. Замечательная новость в год снежного барса в тюркском мире, – написал он на своей странице в Facebook.

От имени Международного фонда снежных барсов директор фонда поздравил всех казахстанцев с этим событием и сообщил, что фонд и дальше намерен продолжать полномасштабную работу по защите национального символа страны.

Фото: SLF&Igor Shkolnik