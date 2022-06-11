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Уникальные кадры: снежного барса сфотографировали с 50 метров

фотосъемка в Нацпарке Фото: SLF&Igor Shkolnik
Уникальные кадры снежного барса, снятые с близкого расстояния (50 метров) в Национальном природном парке «Алтын-Эмель», опубликовал директор Международного фонда снежных басов Арман Кашкинбеков, передает Zakon.kz.
Уникальные, первые в мире кадры снежного барса в камышах сняты в Национальном природном парке «Алтын-Эмель» с близкого расстояния в 50 метров. Замечательная новость в год снежного барса в тюркском мире, – написал он на своей странице в Facebook.

От имени Международного фонда снежных барсов директор фонда поздравил всех казахстанцев с этим событием и сообщил, что фонд и дальше намерен продолжать полномасштабную работу по защите национального символа страны.

съемка в Нацпарке

Фото: SLF&Igor Shkolnik

Государственный национальный природный парк находится в долине реки Или на территории Алматинской области Казахстана. Занимает территорию, ограниченную с юга рекой Или и Капшагайским водохранилищем, с севера западными отрогами Джунгарского Алатау — горами Шолак, Матай Алтынемель и Кояндытау, с востока — невысокими горами Актау. Название хребта происходит от названия основного перевала через него, в переводе с тюркско-монгольского «алтын эмель» означает «золотое седло».

Лариса Черненко
Интересное Казахстан
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