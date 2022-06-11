Уникальные кадры: снежного барса сфотографировали с 50 метров
Уникальные, первые в мире кадры снежного барса в камышах сняты в Национальном природном парке «Алтын-Эмель» с близкого расстояния в 50 метров. Замечательная новость в год снежного барса в тюркском мире, – написал он на своей странице в Facebook.
От имени Международного фонда снежных барсов директор фонда поздравил всех казахстанцев с этим событием и сообщил, что фонд и дальше намерен продолжать полномасштабную работу по защите национального символа страны.
Фото: SLF&Igor Shkolnik
Государственный национальный природный парк находится в долине реки Или на территории Алматинской области Казахстана. Занимает территорию, ограниченную с юга рекой Или и Капшагайским водохранилищем, с севера западными отрогами Джунгарского Алатау — горами Шолак, Матай Алтынемель и Кояндытау, с востока — невысокими горами Актау. Название хребта происходит от названия основного перевала через него, в переводе с тюркско-монгольского «алтын эмель» означает «золотое седло».