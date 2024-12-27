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События

Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео

на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:39 Фото: pexels
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Алтын-Эмель" поделилась редким видео. На кадрах по парку прогулялись краснокнижный снежный барс с двумя котятами, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что уникальные снимки были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории парка в октябре.


"Наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком", – сказано в подписи к видео.

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Ранее самку снежного барса с тремя подросшими котятами удалось запечатлеть в национальном парке "Көлсай көлдері".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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