Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео
Фото: pexels
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Алтын-Эмель" поделилась редким видео. На кадрах по парку прогулялись краснокнижный снежный барс с двумя котятами, сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточнили, что уникальные снимки были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории парка в октябре.
"Наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком", – сказано в подписи к видео.
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Ранее самку снежного барса с тремя подросшими котятами удалось запечатлеть в национальном парке "Көлсай көлдері".
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