Попались: на юге Казахстана снежного барса с котятами сняли на видео

Фото: pexels

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Алтын-Эмель" поделилась редким видео. На кадрах по парку прогулялись краснокнижный снежный барс с двумя котятами, сообщает Zakon.kz.

Поделиться новостью