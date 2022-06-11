Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за своего избранника – актера и фитнес-тренера Сэма Асгари, сообщает Zakon.kz.

Мы сделали это!!! Мы поженились!!! Это был самый захватывающий день!!! Церемония была мечтой, а вечеринка еще лучше, – написала Спирс в социальной сети.

Певица призналась, что перед торжеством испытала паническую атаку. Также она поблагодарила команду, которая «превратила наш дом буквально в замок мечты, была фантастической».

Фото: Instagram/Бритни Спирс

Артистка рассказала, что на торжестве присутствовали ее знаменитые друзья: Пэрис Хилтон, Селена Гомес, Дрю Бэрримор, Мадонна, Донателла Версаче и другие.

Молодожены познакомились в 2016 году на съемках клипа. Певица старше своего избранника на 12 лет.

В ноябре 2021 года суд освободил Спирс от опеки ее отца Джеймса Спирса, который контролировал жизнь и финансы певицы с 2008 года.