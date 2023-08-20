Муж Бритни Спирс требует финансовую поддержку от певицы после развода

Муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари требует от артистки финансовой поддержки, отмечая, что сам отказывается предоставлять подобное, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, также 29-летний мужчина просит, чтобы 41-летняя певица оплатила услуги его адвокатов по бракоразводному процессу.

Кроме того, согласно документам, поданным Асгари в суд Лос-Анжелеса, расстался он с певицей почти 3 недели назад, сославшись на "непримиримые разногласия".

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года.

16 августа стало известно, что Спирс и ее муж поругались и разводятся.