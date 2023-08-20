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Муж Бритни Спирс требует финансовую поддержку от певицы после развода

развод Фото: Instagram/britneyspears
Муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари требует от артистки финансовой поддержки, отмечая, что сам отказывается предоставлять подобное, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, также 29-летний мужчина просит, чтобы 41-летняя певица оплатила услуги его адвокатов по бракоразводному процессу.

Кроме того, согласно документам, поданным Асгари в суд Лос-Анжелеса, расстался он с певицей почти 3 недели назад, сославшись на "непримиримые разногласия". 

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года.

16 августа стало известно, что Спирс и ее муж поругались и разводятся

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