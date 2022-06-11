Назначен аким области Жетісу
Бейбит Исабаев назначен акимом области Жетісу, сообщает Акорда.
Указом президента прекращаются его полномочия депутата Сената Парламента.
На пост акима области Жетісу Касым-Жомарт Токаев предложил две кандидатуры – Бейбита Исабаева и Багдата Карасаева.
В открытом голосовании принял участие 141 депутат, из них 106 отдали свой голос за кандидатуру Бейбита Исабаева, 35 – за Багдата Карасаева.
Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962 года в Алма-Атинской области.
Трудовой стаж:
редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);
корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас» (1987-1991);
заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт» (1991-1994);
гендиректор Казахского государственного телевидения (02.1994 – 04.1994);
замглавы Администрации Алматы (05.1994 – 07.1994);
председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы (07.1994 – 1995);
замакима Алматы (1995-1997);
слушатель Дипломатической академии МИД РК (1997-1999);
директор Департамента Администрации МИД РК (1999-2000);
заведующий отделом правительственной информации Канцелярии премьер-министра (2000 – 05.2002);
советник министра иностранных дел (05.2002 – 09.2002);
посол по особым поручениям МИД РК (09.2002 – 12.2002);
национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (12.2002 – 2003);
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан (2003-2006);
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству (25.04.2006 – 27.02.2008);
вице-министр культуры и информации (27.02.2008 – 19.08.2008);
пресс-секретарь президента Республики Казахстан (19.08.2008 – 25.06.2009);
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике (07.2009 – 16.03.2015);
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике (16.03.2015 – 07.2019);
руководитель представительства президента РК в Парламенте (07.2019 – 13.01.2022).