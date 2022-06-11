Назначен аким области Жетісу

Должность занял Бейбит Исабаев. Указом президента прекращены его полномочия депутата Сената Парламента, передает Zakon.kz.

Бейбит Исабаев назначен акимом области Жетісу, сообщает Акорда.

Указом президента прекращаются его полномочия депутата Сената Парламента.

На пост акима области Жетісу Касым-Жомарт Токаев предложил две кандидатуры – Бейбита Исабаева и Багдата Карасаева.

В открытом голосовании принял участие 141 депутат, из них 106 отдали свой голос за кандидатуру Бейбита Исабаева, 35 – за Багдата Карасаева.

Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962 года в Алма-Атинской области.

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