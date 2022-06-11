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Назначен аким области Жетісу

аким области Жетiсу Фото: пресс-служба Сената
Должность занял Бейбит Исабаев. Указом президента прекращены его полномочия депутата Сената Парламента, передает Zakon.kz.

Бейбит Исабаев назначен акимом области Жетісу, сообщает Акорда.

Указом президента прекращаются его полномочия депутата Сената Парламента.

На пост акима области Жетісу Касым-Жомарт Токаев предложил две кандидатуры – Бейбита Исабаева и Багдата Карасаева.

В открытом голосовании принял участие 141 депутат, из них 106 отдали свой голос за кандидатуру Бейбита Исабаева, 35 – за Багдата Карасаева.

Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962 года в Алма-Атинской области.

Трудовой стаж:

  • редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);

  • корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас» (1987-1991);

  • заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт» (1991-1994);

  • гендиректор Казахского государственного телевидения (02.1994 – 04.1994);

  • замглавы Администрации Алматы (05.1994 – 07.1994);

  • председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы (07.1994 – 1995);

  • замакима Алматы (1995-1997);

  • слушатель Дипломатической академии МИД РК (1997-1999);

  • директор Департамента Администрации МИД РК (1999-2000);

  • заведующий отделом правительственной информации Канцелярии премьер-министра (2000 – 05.2002);

  • советник министра иностранных дел (05.2002 – 09.2002);

  • посол по особым поручениям МИД РК (09.2002 – 12.2002);

  • национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (12.2002 – 2003);

  • Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан (2003-2006);

  • Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству (25.04.2006 – 27.02.2008);

  • вице-министр культуры и информации (27.02.2008 – 19.08.2008);

  • пресс-секретарь президента Республики Казахстан (19.08.2008 – 25.06.2009);

  • Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике (07.2009 – 16.03.2015);

  • Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике (16.03.2015 – 07.2019);

  • руководитель представительства президента РК в Парламенте (07.2019 – 13.01.2022).

Данияр Кунафин
Область Жетісу Казахстан
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