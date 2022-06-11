Крупное хищение в детском саду выявили полицейские Алматы
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Завершилось расследование уголовного дела по факту хищения — растраты вверенного имущества в крупном размере бывшим главным бухгалтером детсада, передает Zakon.kz.
Огромную благодарность выражаем следователю Управления полиции Жетысуского района, старшему лейтенанту Мейиржану Баймурзаеву и заместителю начальника по следствию, майору полции Жамалову Дамиру Акимжановичу, — написала письмо директор одного из частных детских садов.
Дело передано в суд, вынесен обвинительный приговор, с назначением наказания осужденной и взысканием причиненного ущерба.
Работа была проделана в полном объеме и правильно была определена квалификация дела, проведен ряд экспертиз, — отметила автор благодарственного письма.
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