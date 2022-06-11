Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Крупное хищение в детском саду выявили полицейские Алматы

хищения Фото: pixabay
Завершилось расследование уголовного дела по факту хищения — растраты вверенного имущества в крупном размере бывшим главным бухгалтером детсада, передает Zakon.kz.
Огромную благодарность выражаем следователю Управления полиции Жетысуского района, старшему лейтенанту Мейиржану Баймурзаеву и заместителю начальника по следствию, майору полции Жамалову Дамиру Акимжановичу, — написала письмо директор одного из частных детских садов.

Дело передано в суд, вынесен обвинительный приговор, с назначением наказания осужденной и взысканием причиненного ущерба.

Работа была проделана в полном объеме и правильно была определена квалификация дела, проведен ряд экспертиз, — отметила автор благодарственного письма.
Ирина Лукичева
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Курсы валют на выходные дни
Изменилось положение о классном руководстве в школах
Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций
Марат Султангазиев возглавил Алматинскую область
В Казахстане разработаны поправки в Договор о ЕАЭС
Токаев назначил акима области Ұлытау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления