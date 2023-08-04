Главбух ТОО в Мангистауской области растратил более 225 млн тенге

По подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупных размерах задержан бывший главный бухгалтер ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау", сообщает Zakon.kz.

Экс-главбух предприятия, будучи работником квазигосударственного сектора, с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов вносил недостоверные сведения в платежные поручения и перечислил деньги товарищества на банковские счета физлиц, от которых в последующем получал их обратно, передает пресс-служба АФМ.

"Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды. В результате преступных действий главного бухгалтера товариществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 млн тенге, - говорится в сообщении.

Следственные мероприятия продолжаются.

В июне стало известно, что работника ТОО в Акмолинской области подозревают в растрате 34 млн тенге.