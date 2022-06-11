Шри-Ланка переживает сильнейший экономический кризис за последние 75 лет — ООН
Нынешний кризис доводит семьи до полного отчаяния. Многие дети голодают, не ходят в школу. В больницах заканчиваются лекарства, необходимые детям и беременным женщинам. Если мы не начнем действовать немедленно, самые уязвимые из детей заплатят высокую цену за кризис, который возник не по их вине.Представитель ЮНИСЕФ в Шри-Ланке Кристиан Скуг
Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Дефицит бюджета, резкое снижение притока налогов и разрушительные последствия пандемии, включая крах туриндустрии, сделали бремя госдолга невыносимым для национальной экономики.
В прошлом месяце стоимость продуктов питания в Шри-Ланке в среднем выросла на 57,4%. В стране возник дефицит товаров первой необходимости, включая топливо для приготовления пищи.
Сложная ситуация сложилась в сфере здравоохранения Шри-Ланки. В стране отсутствуют сотни видов лекарств, хирургических инструментов и лабораторных принадлежностей. Регулярные отключения электроэнергии и нехватка топлива для генераторов вынудили многие больницы отложить плановые операции.
ООН и гуманитарные партнеры организации призывают доноров и представителей частного сектора в срочном порядке поддержать план оказания жизненно важной помощи людям, в наибольшей степени пострадавшим от кризиса, предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в стране.Координатор ООН в Шри-Ланке Хана Сингер-Хэмди