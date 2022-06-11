«Реал» усилился футболистом сборной Франции

Мадридский «Реал» сообщил о трансфере полузащитника сборной Франции Орельена Чуамени. Чуамени — хавбек камерунского происхождения, передает Zakon.kz.

Мадридский «Реал» сообщил о трансфере полузащитника сборной Франции Орельена Чуамени.

«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» о переходе 22-летнего хавбека. С Чуамени уже согласован контракт сроком на шесть лет. Презентация футболиста сборной Франции назначена на 14 июня, — сообщается на сайте клуба.

Чуамени известен по выступлениям за «Бордо» и «Монако». На его счету один гол в восьми матчах за сборную Франции. Вместе с национальной командой он завоевал золото Лиги наций УЕФА.