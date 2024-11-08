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Мбаппе не вызвали в сборную Франции после скандала с изнасилованием

Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:13 Фото: Instagram/k.mbappe
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не был вызван на ноябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер команды Дидье Дешам заявил, что форвард был готов сыграть за команду в ноябре, но он решил его не вызывать. С его слов, так будет лучше.

В "Реале" заявили, что от них решение Дешама не зависело. У французов 14 ноября запланирован домашний матч с Израилем, а 17 ноября – гостевой с Италией.

До этого Мбаппе не поехал в сборную Франции на октябрьский сбор, сославшись на травму, однако пропустил из-за нее только один матч и потом вернулся в состав "Реала". Его раскритиковали болельщики за то, что он ведет себя не как капитан сборной.

В очередной раз обвиняется в изнасиловании знаменитый боец UFC Макгрегор.

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