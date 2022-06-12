Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал фотографии с семьей

Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов опубликовал трогательные фотографии с семьей во время прогулки, сообщает Zakon.kz.

Наслаждаемся нашим днем с малышом, - написал Димаш Ниязов в своем Instagram.

Димаш Ниязов и Дженнифер поженились в 2018 году. Пара решилась на домашние роды. Ниязов стал отцом 19 мая этого года.

Напомним, уроженец Туркестанской области Казахстана Димаш Ниязов уже более тринадцати лет живет в США. Он работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году его признали лучшим полицейским.