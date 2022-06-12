Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал фотографии с семьей

семья Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов опубликовал трогательные фотографии с семьей во время прогулки, сообщает Zakon.kz.
Наслаждаемся нашим днем с малышом, - написал Димаш Ниязов в своем Instagram.

Димаш Ниязов и Дженнифер поженились в 2018 году. Пара решилась на домашние роды. Ниязов стал отцом 19 мая этого года.

Новость по теме

«Не будите нас»: полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал фото с младенцем

Напомним, уроженец Туркестанской области Казахстана Димаш Ниязов уже более тринадцати лет живет в США. Он работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году его признали лучшим полицейским.

Ирина Лукичева
Ниязов Димаш США
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Курсы валют на выходные дни
Время отпусков: сколько детей можно провезти бесплатно на поезде
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
На что обратить внимание при выборе супруга – совет астролога
В Казахстане разработаны поправки в Договор о ЕАЭС
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления