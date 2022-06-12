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Япония, США и Южная Корея возобновят совместные военные учения

США, Япония, Корея Фото: pexels
Министры обороны Японии, США и Южной Кореи провели трехсторонние переговоры в Сингапуре. По их итогам стороны решили возобновить совместные военные учения. Об этом рассказал глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси, передает Zakon.kz.
Мы осознаем важность взаимодействия между Японией, США и Южной Кореей, и на фоне ситуации вокруг Северной Кореи важность этого взаимодействия сейчас возросла как никогда. Министр обороны Японии Нобуо Киси

Главы оборонных ведомств трех стран встретились очно впервые почти за 2,5 года, пишет ТАСС.

Министры обороны осудили ракетные пуски КНДР, назвав их прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой миру и стабильности в регионе. Стороны договорились возобновить приостановленные в 2017 году совместные учения по отработке совместного реагирования на запуски баллистических ракет.

С начала года Пхеньян осуществил уже более 15 ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты.

Ирина Лукичева
США Южная Корея Япония
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