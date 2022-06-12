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Ученые нашли редкую черепаху, которую считали исчезнувшей

ученые нашли редкую черепаху Фото: pixabay
Результаты анализа ДНК подтвердили родство замеченного пресмыкающегося с образцом 1906 года, сообщает Zakon.kz.

Европейские ученые и их коллеги из США впервые за 100 лет обнаружили редкий вид черепахи Chelonoidis phantasticus, которая считалась исчезнувшей, сообщает Lenta.ru.

Найденное животное было известно лишь по одному описанному в 1906 году экземпляру, который был замечен на Галапагосских островах.

Этот вид также известен по названию «фантастическая гигантская черепаха» или Черепаха Фернанда, в честь острова Фернандина, где она обитает.

После обнаружения специалисты взяли образцы биоматериала черепахи и сравнили с ДНК, извлеченного из первого представителя вида. Результаты подтвердили родство замеченного пресмыкающегося с образцом 1906 года.

Кроме того, исследователи изучили набор генов этих двух черепах и провели анализ с образцами других 13 видов галапагосских черепах. Данные подтвердили, что это действительно отдельный вид, который сильно отличается от других представителей с островов.

Данияр Кунафин
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