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Мир

У берегов США нашли живым редкого кита, которого три года считали погибшим

пропавший на три года кит появился у берегов США, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 01:13 Фото: wikipedia
Самка северного гладкого кита по кличке Кэлвин, которую считали погибшей три года назад, появилась у берегов американского штата Массачусетс, сообщает Zakon.kz.

По информации издания People, последний раз Кэлвин видели со свежими ранами, которые обычно остаются на морских животных, запутавшихся в рыболовных снастях или мусоре. По словам сотрудников океанариума New England Aquarium, после попадания в такую смертельную ловушку киты обычно не выживают.

Как уточняется, ученые были уверены, что Кэлвин постигла та же участь, пока она внезапно не "ожила". В конце апреля ее увидели в стае из 60 китов во время съемки с воздуха.

Отмечается, что за Кэлвин следили с 1992 года, когда она осиротела: ее матери не стало после столкновения с большим судном. За эти годы Кэлвин родила четыре раза и восемь раз попадала в рыболовные снасти.

Северные гладкие киты находятся на грани исчезновения. В данное время на планете осталось около 370 редких особей. Только 70 из них являются самками репродуктивного возраста. Предполагается, что популяция самок сокращается быстрее, чем популяция самцов, поскольку самки становятся более уязвимыми после рождения детенышей.

Ранее сообщалось, что в Китае планируют перевести язык животных на человеческий.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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