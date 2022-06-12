Казахский боец нокаутом выиграл дебютный бой в UFC

В крупнейший промоушн Махсат Кайсар попал после своей победы в октябре 2021 года над канадцем Ахиллесом Эстремадурой (7-1), сообщает Zakon.kz.

Представляющий Китай этнический казах Махсат Кайсар (8-1) провел свой первый поединок в UFC, сообщает Sports.kz.

На турнире UFC 275 в Сингапуре он сразился с американцем файтером Стивом Гарсией (12-4). Бой в легком весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Кайсара нкоаутом в первом раунде.

Таким образом, Махсат Кайсар одержал девятую победу в профессиональной карьере и успешно дебютировал в UFC.

Что касается его соперника, то Стив Гарсия потерпел пятое поражение в профи-ММА.

В крупнейший промоушн Кайсар попал после своей победы в октябре 2021 года над канадцем Ахиллесом Эстремадурой (7-1) в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта: казах выиграл единогласным решением судей.

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