Нокаутом завершился дебютный бой казахстанского боксера в США

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вернулся после почти двухлетнего перерыва и одержал четырнадцатую победу в карьере, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанский боксер среднего веса Садриддин Ахмедов (13-0, 11 КО) вернулся после почти двухлетнего перерыва и провел бой против американца Антонио Тодда.

На турнире Hollywood Fight Night, который прошел в Chumash Casino в городе Санта-Инес, штата Калифорния (США), Садриддин нокаутировал в первом раунде американца Антонио Тодда (17-10, 9 КО).

Для Садриддина Ахмедова это был дебютный поединок в США. При этом боксер не выходил на ринг с 2022 года, когда нокаутировал в Алматы южноафриканца Нкулулеко Мхлонго (23-12-1, 18 КО).

В настоящее время, на счету Садриддина 14 побед, из которых 12 нокаутом.

Недавно в российской Чите завершился Кубок Евразии по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем 13 наградами.

