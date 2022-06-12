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Вирусолог: Дети могут переносить оспу обезьян тяжелее

Оспа обезьян у детей Фото: pixabay
Описано недостаточно случаев этого заболевания у детей. Возможно, тяжелое течение наблюдается у детей, получающих недостаточное питание или имеющих особенности развития, сообщает Zakon.kz.

Тяжелое течение оспы обезьян у детей может отмечаться из-за более слабого иммунитета. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает ТАСС.

Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный.Анатолий Альтштейн

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил, что соответствующее указание в рекомендациях связано с необходимостью проявить повышенное внимание к случаям заболеваний оспой обезьян среди детей.

Он также отметил, что описано недостаточно случаев этого заболевания у детей. Необходим статистический анализ связи заболеваемости. Возможно, тяжелое течение наблюдается у детей, получающих недостаточное питание или имеющих особенности развития.

Мы знаем, что дети тяжело болеют гриппом, потому что у них не сформировался иммунитет. Ведь этот иммунитет складывается годами. Если каждый год разный грипп, то у человека очень много разных антител ко всем вариантам. А поскольку есть перекрестный иммунитет, то люди зрелого возраста легче болеют любым гриппом, потому что у них уже сформировалась некая иммунологическая память. А если у детей нет никакой иммунологической памяти насчет любого заболевания, то они будут болеть тяжелее.Владислав Жемчугов

Ранее в ВОЗ сообщили о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания.

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