Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по длительности карьеры

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при Азербайджана превзошел достижение Михаэля Шумахера, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на странице чемпионата в Twitter.

Представитель Испании дебютировал в гоночной серии в 2001 году на этапе в Австралии. Между первой гонкой Алонсо в «Формуле-1» (Гран-при Австралии 2001 года) и на текущий момент последней (Гран-при Азербайджана 2022 года) прошел 21 год 3 месяца и 8 дней. Достижение Шумахера составляло 21 год и 3 месяца.

В этом сезоне Алонсо также может побить рекорд финна Кими Райкконена по числу проведенных гонок. Заезд в Баку станет для испанца 342-м в карьере. Райкконен принял участие в 350 гонках.

Алонсо 40 лет. Он двукратный чемпион «Формулы-1» в составе «Рено». Также испанец выступал за «Минарди», «Макларен» и «Феррари». Алонсо покинул «Формулу-1» после сезона-2018. Затем он выступал в гонках на выносливость, в североамериканской серии IndyCar и участвовал в «Дакаре». Вернулся в «Рено» в 2021 году. Сейчас команда называется «Альпин».

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1» (пять раз в составе Ferrari). Он закончил карьеру в 2012 году, но по-прежнему является обладателем десятков рекордов «Ф-1». В гоночной серии также выступал его младший брат Ральф, а сейчас выступает сын Мик.