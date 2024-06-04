Стала известна стоимость лечения Михаэля Шумахера

Жена Михаэля Шумахера рассказала о ежегодной стоимости лечения спортсмена, сообщает Zakon.kz.

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По данным La Respubblica, лечение спортсмена Михаэля Шумахера продолжает очень дорого обходиться его семье. Жене легендарного немца Коринне Шумахер, травмированного на горнолыжном курорте в 2013 году, пришлось продать почти все имущество.

Уход за Михаэлем Шумахером обходится в семь млн евро в год. Речь идет о гонорарах врачей, стоимости лечебного оборудования и лекарственных препаратов.

За прошедшие годы, помимо прочего, Коринна продала:

роскошный семейный дом на берегу Женевского озера;

коттедж в Норвегии;

частный самолет;

роскошную коллекцию наручных часов.

По данным источника, жена Шумахера и сейчас питает надежды на его выздоровление.

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