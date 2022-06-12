В Нур-Султане прошел парад близнецов
Фото: pixabay
В параде приняли участие 150 семей со всего Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Парад проводится четвертый год подряд, передает «Хабар 24».
История парад рассчитывает пят лет, но традицию прерывали на время пандемии.
Шествие состоялось в Триатлон парке.
Цель парада – сплоченность и дружба наших близнецов. Чтобы они знали, что есть такие детки, как они, которые родились также в один день. Если в первый год было 10 мам и 20 деток, то сегодня у нас будет 145 мам и примерно 320 деток. 10 пар тройняшек, четверняшки, остальные все двойняшки. Организатор мероприятия Земфира Айтмухамбетова
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