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Культура и шоу-бизнес

Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Ташкенте

Ташкент, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 08:10 Фото: podrobno.uz
25 декабря в столице Узбекистана прошел парад с участием главных персонажей Нового года, сообщает Zakon.kz.

Новогодний парад стартовал с местного "Бродвея" и прошел вдоль улицы Истиклол до главной елки на площади, примыкающей к Национальной библиотеке. Со слов очевидцев, в ярком шествии были задействованы порядка тысячи человек.

Но не все оценили такой порыв городских властей. По мнению некоторых горожан, участников военного оркестра использовали в качестве уличных актеров.

Ранее узбекские повара также решили внести свою лепту в празднование Нового года и грозились приготовить три тонны оливье.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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