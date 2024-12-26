Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Ташкенте
Фото: podrobno.uz
25 декабря в столице Узбекистана прошел парад с участием главных персонажей Нового года, сообщает Zakon.kz.
Новогодний парад стартовал с местного "Бродвея" и прошел вдоль улицы Истиклол до главной елки на площади, примыкающей к Национальной библиотеке. Со слов очевидцев, в ярком шествии были задействованы порядка тысячи человек.
Но не все оценили такой порыв городских властей. По мнению некоторых горожан, участников военного оркестра использовали в качестве уличных актеров.
Ранее узбекские повара также решили внести свою лепту в празднование Нового года и грозились приготовить три тонны оливье.
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