На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Прогноз предоставили синоптики РГП «Казгидромет».
В Нур-Султане переменная облачность, днем временами дождь, гроза, температура воздуха днем +28...+30°С, ночью +13...+15°С.
На северо-западе, юго-востоке и в центре Акмолинской области – сильный дождь, гроза, днем – град, шквал.
В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза, днем +25...+27°С, ночью +16...+18°С.
В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке и в горных районах региона – гроза, град, шквал. Ветер при грозе 15-20, порывы 25 м/с.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха днем +30...+32°С, ночью +14...+16°С.
На западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах порывы 25 м/с.
На севере Кызылординской области возможны гроза, шквал. Ветер на севере и в центре региона, порывы 15-20 м/с
Утром и днем в понедельник на западе и севере Павлодарской области возможна гроза. Ветер днем на западе порывы 15-20 м/с.
Днем на севере Мангистауской области возможна пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, западе, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируются гроза, шквал, град, ночью и утром на западе области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, востоке, Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на большей части области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.