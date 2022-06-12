На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ожидаются град, шквал, на севере, на юге, юго-востоке – сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

Прогноз предоставили синоптики РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, днем временами дождь, гроза, температура воздуха днем +28...+30°С, ночью +13...+15°С.

На северо-западе, юго-востоке и в центре Акмолинской области – сильный дождь, гроза, днем – град, шквал.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза, днем +25...+27°С, ночью +16...+18°С.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке и в горных районах региона – гроза, град, шквал. Ветер при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха днем +30...+32°С, ночью +14...+16°С.

На западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах порывы 25 м/с.

На севере Кызылординской области возможны гроза, шквал. Ветер на севере и в центре региона, порывы 15-20 м/с

Утром и днем в понедельник на западе и севере Павлодарской области возможна гроза. Ветер днем на западе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области возможна пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируются гроза, шквал, град, ночью и утром на западе области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, востоке, Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на большей части области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.