Шквал, ливни и град накроют большую часть Казахстана 9 августа
По данным синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны – туман.
"Днем ожидается сильная жара в Кызылординской области 40-42 градуса, Туркестанской – 40 градусов, Мангистауской – 38-40 градусов, Атырауской – 35-36 градусов, в Алматинской области, области Жетысу – 35-37 градусов, в Жамбылской области – 39 градусов, в Актюбинской области – 35 градусов", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что на западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, западе Атырауской, на западе, востоке Актюбинской, в северной половине Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской области, в центре области Улытау, на западе, севере области Жетысу, на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
Вместе с тем в Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на востоке Атырауской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
А ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2025 года по Астане, Алматы и Шымкенту.