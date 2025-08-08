#АЭС в Казахстане
События

Шквал, ливни и град накроют большую часть Казахстана 9 августа

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 17:17 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям Казахстана о погоде на субботу, 9 августа 2025 года. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны сильные дожди, град, шквал, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны – туман.

"Днем ожидается сильная жара в Кызылординской области 40-42 градуса, Туркестанской – 40 градусов, Мангистауской – 38-40 градусов, Атырауской – 35-36 градусов, в Алматинской области, области Жетысу – 35-37 градусов, в Жамбылской области – 39 градусов, в Актюбинской области – 35 градусов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, западе Атырауской, на западе, востоке Актюбинской, в северной половине Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской области, в центре области Улытау, на западе, севере области Жетысу, на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Вместе с тем в Туркестанской, Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на востоке Атырауской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

А ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2025 года по Астане, Алматы и Шымкенту. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
