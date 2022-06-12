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Почеттино и «ПСЖ» договорились о расторжении контракта

Расторжение контракта с ПСЖ Фото: Instagram/pochettino
«ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта, сообщает Zakon.kz.

По информации The Athletic, на прошлой неделе тренер встречался с руководством парижского клуба для обсуждения итогов сезона-2021/2022. «ПСЖ» в минувшем сезоне выиграл Лигу 1 и вылетел из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала.

По данным The Athletic, парижане уже ведут поиски нового тренера: Кристоф Галтье из «Ниццы» считается одним из возможных вариантов на замену Почеттино.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, кубок и суперкубок Франции.

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Константин Вноровский
Франция
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