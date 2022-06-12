У должников в Шымкенте изымают Toyota Land Cruiser и Range Rover

Сотрудники городского департамента госдоходов совместно с полицейскими выявляют водителей, уклоняющихся от оплаты транспортного налога, сообщает Zakon.kz.

Общая задолженность автомобилистов перед бюджетом составила более полутора миллиардов тенге, передает Otyrar.kz.

Среди них есть «рекордсмены». Машины класса люкс - Toyota Land Cruiser с долгом 850 тысяч тенге и Range Rover с долгом в 787 тысяч.

За девять дней массовых рейдов полицейские и специалисты городского Департамента государственных доходов поместили на штрафную стоянку 13 автомашин, владельцы которых не смогли на месте задержания оплатить налоговую задолженность.

Больше 30 автовладельцев погасили долг сразу. Городской бюджет пополнился на 16 миллионов тенге.

Выявили с помощью систем Сергек, Интегра и Коргау. Работа в данном направлении продолжается и сейчас. На сегодня налоговая задолженность по городу- 1 миллиард 663 миллиона тенге, количество должников составляет 40 тысяч человек Департамент государственных доходов призывает оплатить задолженность, не дожидаясь мер принудительного взыскания. Ведущий специалист ДГД по городу Шымкенту Аббасхан Сейдахметов

Нарушителей полицейские задерживают по специальному запросу — никакой самодеятельности. Ошибочная эвакуация на штрафстоянку исключена. В потоке автомашин должников отыскивает искусственный интеллект.

Нам отправляют с разных структур письмо о задержании и водворении на штрафстоянку транспортных средств. Соответственно там указываются все причины, почему надо задержать, и мы получаем заявки от разных структур с основанием задержания. Далее мы все эти автомашины задерживаем. Определенных параметров нет. Все машины, которые вбиваются в базу задерживаются. Начальник центра оперативного управления ДВД города Шымкента Кайрат Полатбеков

Всего в базе задолженности по транспортному налогу в Шымкенте числятся свыше 40 тысяч человек. 24 тысячи дел переданы судоисполнителям. Каждый из этих автовладельцев, в ходе очередного рейда, рискует оказаться на штрафной стоянке.