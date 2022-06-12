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Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции

Вступление в НАТО Фото: Instagram/nato
Финляндия отказывается присоединяться к Североатлантическому альянсу (НАТО) без Швеции, сообщает Zakon.kz.

Слова финского президента Саули Ниинистё приводит норвежский телеканал NRK.

«Я заверяю, что дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», – заявил Ниинистё на пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отметим, Столтенберг сегодня находится с визитом в Хельсинки, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО.

Турция не будет сопротивляться членству Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны выступят против «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической организацией, говорил ранее Эрдоган.

Саули Ниинистё на пресс-конференции заявил, что возражения Турции стали для него неожиданностью, но признал, что они «должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство».

В Мадриде с 28 по 30 июня пройдет саммит НАТО. Йенс Столтенберг пояснил, что предстоящий саммит не рассматривается как крайний срок для утверждения заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

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