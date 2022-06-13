Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сеул сообщил о новых ракетных испытаниях Северной Кореи

ракетные испытания КНДР Фото: pixabay
В марте Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь материковой части США, в нарушение моратория на испытания ракет большой дальности, введенного в 2018 году, передает Zakon.kz.

Северная Корея произвела выстрелы, предположительно, из реактивной системы залпового огня, сообщает Deutsche Welle.

Южнокорейские военные затруднились назвать число запущенных ракет и дальность их полета. Как заметил представитель президентской администрации в Сеуле, Северная Корея не всегда незамедлительно сообщает об испытаниях систем реактивной артиллерии, снаряды которой летают на низкой высоте и на небольшое расстояние.

В то же время официальные лица в Южной Корее ранее выразили озабоченность возможной модернизацией подобных систем оружия в КНДР, поскольку они представляют опасность для крупных городских агломераций в Южной Корее, расположенных всего в 40-50 километрах от границы.

Нынешнее предполагаемое испытание РСЗО стало последним в череде тестов оружия Северной Кореей в этом году. Эксперты усматривают в них попытку Пхеньяна оказать давление на США и Южную Корею, чтобы добиться ослабления международных санкций и других уступок.

Южная Корея и США недавно заявили, что КНДР почти завершила подготовку к первому ядерному испытанию за последние пять лет.

Данияр Кунафин
Северная Корея
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Время отпусков: сколько детей можно провезти бесплатно на поезде
Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал фотографии с семьей
Курс доллара продолжает расти
Новорожденного уронили на пол в Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления