Сеул сообщил о новых ракетных испытаниях Северной Кореи

В марте Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь материковой части США, в нарушение моратория на испытания ракет большой дальности, введенного в 2018 году, передает Zakon.kz.

Северная Корея произвела выстрелы, предположительно, из реактивной системы залпового огня, сообщает Deutsche Welle.

Южнокорейские военные затруднились назвать число запущенных ракет и дальность их полета. Как заметил представитель президентской администрации в Сеуле, Северная Корея не всегда незамедлительно сообщает об испытаниях систем реактивной артиллерии, снаряды которой летают на низкой высоте и на небольшое расстояние.

В то же время официальные лица в Южной Корее ранее выразили озабоченность возможной модернизацией подобных систем оружия в КНДР, поскольку они представляют опасность для крупных городских агломераций в Южной Корее, расположенных всего в 40-50 километрах от границы.

Нынешнее предполагаемое испытание РСЗО стало последним в череде тестов оружия Северной Кореей в этом году. Эксперты усматривают в них попытку Пхеньяна оказать давление на США и Южную Корею, чтобы добиться ослабления международных санкций и других уступок.

Южная Корея и США недавно заявили, что КНДР почти завершила подготовку к первому ядерному испытанию за последние пять лет.