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Ерасыл Умаров положил вторую медаль в копилку казахстанских тяжелоатлетов

Тяжелая атлетика Ерасыл бронза Фото: iwf.sport
Молодой казахстанcкий тяжелоатлет Ерасыл Умаров стал призером юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в мексиканском городе Леоне, сообщает Zakon.kz.

Во второй день мирового первенства по тяжелой атлетике среди юношей и девушек копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной наградой бронзового достоинства. Третье место среди юношей в весовой категории до 55 кг занял Ерасыл Умаров, который в сумме двоеборья набрал 224 кг (100+124 кг).

А золотым медалистом стал индийский штангист Гурунайду Санапатхи с весом 230 кг (124+126), «серебро» увозит Али Маджиду из Саудовской Аравии с результатом 229 кг (105+124).

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Куандык Шынасилов
Мексика
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