Новак Джокович сложил полномочия первой ракетки мира
26-летний Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP, на 1180 очков опередив Новака Джоковича, который переместился на третью позицию. Обогнал серба и немецкий теннисист Александр Зверев. Замыкают пятерку лучших теннисистов планеты Рафаэль Надаль и Каспер Рууд.
Что касается казахстанских теннисистов, то лучшим среди них является Александр Бублик, который занимает 37-ю строчку в мировом рейтинге, в его активе 1105 очков. Позиции других казахстанцев выглядят следующим образом:
161 – Михаил Кукушкин (346 баллов);
195 – Дмитрий Попко (295);
231 – Тимофей Скатов (241);
348 – Денис Евсеев (128);
487 – Бейбит Жукаев (73).
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