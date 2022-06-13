Новак Джокович сложил полномочия первой ракетки мира

13 июня Ассоциация профессиональных теннисистов мира обновила свой рейтинг. Первой ракеткой мира среди мужчин стал россиянин Даниил Медведев, следом за ним расположился Александр Зверев из Германии, и только на третьей строчке оказался серб Новак Джокович, сообщает Zakon.kz.

26-летний Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP, на 1180 очков опередив Новака Джоковича, который переместился на третью позицию. Обогнал серба и немецкий теннисист Александр Зверев. Замыкают пятерку лучших теннисистов планеты Рафаэль Надаль и Каспер Рууд.

Что касается казахстанских теннисистов, то лучшим среди них является Александр Бублик, который занимает 37-ю строчку в мировом рейтинге, в его активе 1105 очков. Позиции других казахстанцев выглядят следующим образом:

161 – Михаил Кукушкин (346 баллов);

195 – Дмитрий Попко (295);

231 – Тимофей Скатов (241);

348 – Денис Евсеев (128);

487 – Бейбит Жукаев (73).

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