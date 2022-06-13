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Новак Джокович сложил полномочия первой ракетки мира

Теннис Первая ракетка мира Смена Фото: Instagram/djokernole
13 июня Ассоциация профессиональных теннисистов мира обновила свой рейтинг. Первой ракеткой мира среди мужчин стал россиянин Даниил Медведев, следом за ним расположился Александр Зверев из Германии, и только на третьей строчке оказался серб Новак Джокович, сообщает Zakon.kz.

26-летний Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP, на 1180 очков опередив Новака Джоковича, который переместился на третью позицию. Обогнал серба и немецкий теннисист Александр Зверев. Замыкают пятерку лучших теннисистов планеты Рафаэль Надаль и Каспер Рууд.

Что касается казахстанских теннисистов, то лучшим среди них является Александр Бублик, который занимает 37-ю строчку в мировом рейтинге, в его активе 1105 очков. Позиции других казахстанцев выглядят следующим образом:

161 – Михаил Кукушкин (346 баллов);

195 – Дмитрий Попко (295);

231 – Тимофей Скатов (241);

348 – Денис Евсеев (128);

487 – Бейбит Жукаев (73).

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Кукушкин Михаил
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