Как бизнес поддерживает социальное развитие в Казахстане

Социальные инвестиции становятся важной частью бизнеса компаний по всему миру. И Казахстан не исключение – крупные компании вкладывают значительные средства в развитие регионов, прежде всего в социальную инфраструктуру, чтобы повысить уровень жизни граждан.

Один из примеров такой работы показывает группа ERG. За 27 лет социальные инвестиции «Евразийской группы» в регионах достигли 1 млрд долларов. Благодаря этому были реализованы социально значимые проекты в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях и Шымкенте, где работают предприятия ERG.

Только с 2001 по 2020 год объем социальных инвестиций ERG в регионах присутствия превысил 280 млрд тенге. Эти деньги потратили на реализацию сотни проектов.

В их числе, например, строительство детской музыкальной школы в Экибастузе, 16 спортивных и детских площадок, мини-полей для игры в футбол в регионах. Поддерживаются вузы, колледжи, школы и детские сады, обеспечена бесплатными репетиторскими курсами тысяча школьников из малообеспеченных детей.

Еще был проведен ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов в Актобе, ремонт здания терминала международного аэропорта в Костанае, оснащены необходимым оборудованием городская станция скорой неотложной медицинской помощи в Актобе, в Павлодаре создан ситуационный центр. Также за выделенные ERG деньги проведена реставрация исторических объектов в рамках проекта «Городище Культобе» в Туркестане, выделены деньги на строительство театра оперы и балета «Астана Опера».

Фото: пресс-служба ERG

ERG присоединилась к призыву главы государства Касым-Жомарта Токаева высадить в стране 2 млрд деревьев. В 2022 году евразийцы высадят свыше 100 тыс. деревьев в родных регионах и городах. До 2025 года в рамках экостратегии ERG будет высажено 420 тыс. деревьев. Инвестиции составят 1,5 млрд тенге.

Только за 2021 год общая сумма, выделенная ERG на благотворительность, превысила 26,3 млрд тенге. Ответственность – одна из ценностей ERG, рассказывают в компании.

Мы ответственны за жизнь, здоровье и благополучие наших сотрудников, а также жителей наших родных регионов. Поэтому несмотря на тяжелую ситуацию на мировых рынках, мы не только не отказались от финансирования ежегодных меморандумов, но и не снизили объем наших социальных инвестиций. Пресс-служба ERG

Главная цель этой работы, рассказывают в ERG, заключается в повышении уровня жизни в регионах. Своим опытом в сфере социальных инвестиций представители группы поделятся на Международном металлургическом конгрессе АММ-2022, где ERG является «Золотым партнером». Масштабное мероприятие пройдет 16-17 июня в столице Казахстана.

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