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Андрей Карпович: Роль букмекерских контор в развитии спорта в Казахстане колоссальна

Андрей Карпович: "Роль букмекерских контор в развитии спорта в Казахстане колоссальна" Фото: freepik
Реклама букмекерских компаний на стадионах и форме атлетов – это неотъемлемая часть спортивного мира. В развитых странах спонсорская поддержка от букмекеров стала нормой и важной составляющей развития как индивидуальных, так и командных видов спорта.

Как сообщили в Liter.kz, букмекерские конторы активно заключают соглашения о титульном спонсорстве с известными футбольными клубами, включая таких грандов, как "Реал Мадрид", "Севилья", "Милан" и "Ювентус". В Казахстане также можно увидеть названия букмекерских компаний на футболках игроков местных команд.

Но это не просто реклама – это инвестиции в будущее спорта в Казахстане. Благодаря этим инвестициям строятся новые поля, реставрируются стадионы и обеспечивается качественная телетрансляция матчей. Возможный запрет на рекламу, спонсорство и другие ограничения в отношении казахстанских букмекеров вызывают возмущение и беспокоят людей из мира спорта.

Главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович считает, что такие ограничения приведут к потере огромной поддержки для казахстанского спорта. Это может затруднить развитие футбола в стране и создать препятствия для достижения новых высот в спортивной сфере. Букмекерские компании играют важную роль в финансировании и развитии спорта, поэтому они необходимы для поддержки спортсменов и команд в Казахстане:

Они очень здорово помогают. В уходящем сезоне с помощью средств, выделенных одной из крупнейших букмекерских компаний в Казахстане, мы смогли заменить газон на стадионе в Актобе, благодаря чему получили возможность проводить матчи еврокубков в своем городе, играть для своих зрителей. Что плохого в том, что люди вкладывают средства в развитие спорта, приводят в порядок инфраструктуру, заботятся о болельщиках, привлекая их на трибуны? Мне будет совершенно непонятно, если примут решение о запрете букмекерских денег в казахстанском спорте, без них ему будет очень сложно развиваться.Андрей Карпович

Очевидно, что букмекерские конторы являются важными игроками в развитии спорта в Казахстане. Их финансовая поддержка спортивных мероприятий, инвестиции в стадионы и организацию телетрансляций способствуют расширению возможностей для развития спорта и достижения новых успехов. Ограничения и запреты на рекламу и спонсорство со стороны букмекерских компаний могут привести к потере значительной поддержки для казахстанского спорта и создать препятствия для его развития. При этом никуда не уйдут ставки — они переместятся к офшорным букмекерам, а потеряют только казахстанский спорт и бюджет, лишившись налоговых поступлений. Поэтому необходимо найти баланс между регулированием букмекерской деятельности и поддержкой спорта, чтобы обеспечить устойчивое развитие спортивной индустрии в Казахстане.

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