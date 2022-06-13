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Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным

встреча, Россия, Казахстан, поздравление Фото: elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте Нурсултана Назарбаева, в ходе дружеской встречи он обменялся с Владимиром Путиным поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.

Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога.

Также в сообщении говорится, что стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.

Анастасия Московчук
Россия Назарбаев Нурсултан Путин Владимир Казахстан
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