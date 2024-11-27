Владимир Путин прилетел в Астану – как его встретили
В аэропорту главу РФ встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В честь высокого гостя в воздушной гавани был выстроен Почетный караул.
Фото: akorda.kz
В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.
Фото: akorda.kz
Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану.
Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.
Фото: akorda.kz
По информации Акорды, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.
Фото: akorda.kz
Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Фото: akorda.kz
28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.
Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.
Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.