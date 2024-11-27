Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Владимир Путин прилетел в Астану – как его встретили

Владимир Путин прилетел в Астану , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:31 Фото: akorda.kz
В Астану 27 ноября 2024 года с государственным визитом прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту главу РФ встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В честь высокого гостя в воздушной гавани был выстроен Почетный караул.

Владимир Путин прилетел в Астану , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:31

Фото: akorda.kz

В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.

Путин прибыл в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:31

Фото: akorda.kz

Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану.

Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.

Путин прибыл в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:31

Фото: akorda.kz

По информации Акорды, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.

Путин прибыл в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:31

Фото: akorda.kz

Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Путин прибыл в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:31

Фото: akorda.kz

28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.

Читайте также

Бесплатная развозка школьников: в Алматы запускают еще 100 специальных автобусов
Бесплатная развозка школьников: в Алматы станет больше специальных автобусов
Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление
Хорошей новостью для докторантов Казахстана поделился глава Миннауки
В Усть-Каменогорске из-за смога школьников переводят на онлайн обучение
В Усть-Каменогорске из-за смога школьников переводят на онлайн-обучение
Екатерина Елисеева, Ирина Капитанова
Астана Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Противопаводковые деньги украли в Казахстане
Более 300 млн тенге "противопаводковых" денег украли в одном из регионов Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: