Владимир Путин прилетел в Астану – как его встретили

В Астану 27 ноября 2024 года с государственным визитом прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту главу РФ встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В честь высокого гостя в воздушной гавани был выстроен Почетный караул.

Фото: akorda.kz

В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.



Фото: akorda.kz

Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану.

Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.

Фото: akorda.kz

По информации Акорды, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.

Фото: akorda.kz

Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Фото: akorda.kz

28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.