Тренер Магомед Адиев о сборной: Ребята восстановились

В преддверии матча с командой Словакии в рамках Лиги наций 2022 года главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал пресс-конференцию, где поведал о состоянии своих футболистов перед ответственным поединком, который состоится 13 июня, сообщает Zakon.kz.

Матч лидеров группы С3, сборных Казахстана и Словакии, пройдет в Нур-Султане 13 июня в 20:00.

О большой подготовке речи быть не может. После трех игр и постоянных перелетов ребята восстановились функционально и психологически. Я полностью доверяю ребятам, которых вызвал в команду. На данный момент они – мои близкие, моя семья. Магомед Адиев

Напомним, что в первой игре этих команд, 6 июня, казахстанцы сенсационно победили словаков в Трнаве со счетом 1:0.

Фото: kff.kz

У Словакии достаточно квалифицированная команда. Довольно креативный набор хороших футболистов. Нужно опасаться любого из атакующих игроков соперника. Мой посыл был таков: если мы сами не научимся уважать свою сборную, то ее никто не будет уважать. Это исходит от нас, и мы должны к этому прийти. Магомед Адиев

Из-за дисквалификации данный матч пропустит капитан Исламбек Куат. Но есть большая вероятность, что вернется в стан сборной Казахстана ее прежний капитан, Асхат Тагыберген, который почти поправился от травмы.

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