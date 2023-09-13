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Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в течение нескольких дней на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и порывистым ветром.

"Весь период на востоке, 14-15 сентября на севере, 15-16 сентября на западе, 16 сентября на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, весь период в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега", – рассказали синоптики.

Как отметили метеорологи, значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Температура воздуха в северной половине Казахстана – ночью +3+10°, днем +13+20°, в южной части – ночью +7+15°, днем +18+25°.

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