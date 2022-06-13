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Законодательство РК

12 миллиардов тенге понадобится на создание акиматов в новых областях

Казахстан, нацэкономика, новые области, деньги, акиматы Фото: пресс-служба премьер-министра РК
На брифинге в СЦК министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, что для переезда и организации работы акиматов и областных управлений в новых областях Казахстана понадобится 12 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Как вы знаете, недавно были назначены акимы областей. В ближайшее время на сессии маслихатов будут вынесены вопросы утверждения схемы управления областей. После утверждения схем управления в регионах будут формироваться областные управления и проводиться соответствующие кадровые назначения. Правительством уже принято соответствующее постановление, которым установлены лимиты штатной численности акиматов на территории реорганизованных и образованных областей с выделением дополнительных единиц.Алибек Куантыров

По словам министра, предполагается, что у акимов новых регионов будет по три заместителя.

Как заверил Куантыров, образование новых областей не приведет к «раздуванию штата» госаппарата.

Создание новых областей требует новых дополнительных административных ресурсов. Чтобы правильно управлять областью, нужны человеческие ресурсы. Кроме того, мы будем решать вопрос трудоустройства, потому что штатная численность, которая выделяется помимо того, что уже будет выделено областям в рамках имеющейся штатной численности путем реорганизации из действующих областей, создаст новые условия для развития регионов в целом. Раздувание госаппарата не предполагается.Глава МНЭ РК

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После создания госорганов вновь образованных областей в регионах начнется работа по разделению бюджета и коммунальной собственности между областями.

Нами, с выездом на места, изучены и проанализированы готовность областных центров на наличие объектов инфраструктуры, недвижимости, потребности по приобретению, аренде и проведению ремонта административных зданий. В целом новые областные центры располагают административными зданиями, необходимыми для функционирования госорганов и работников. На сегодня местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта и аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд тенге.Алибек Куантыров

Министр уточнил, что вопрос выделения бюджетных средств будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством РК.

Не исключено, что сумма может измениться, потому что пока рассчитаны средства только на первоначальный этап.

Дополнительные средства, конечно же, будут нужны, и при необходимости они будут выделяться как из местных бюджетов, так и из республиканского бюджета. Для этого есть все необходимые механизмы. Есть ресурсы. Озвученная на данный момент сумма, 12 млрд тенге – это на первый этап, для переезда, для организации работы акиматов и областных управлений.Алибек Куантыров
Оксана Скибан
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
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