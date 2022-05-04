В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ

Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановил:

Перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев. Образовать:

область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Установить, что местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Қонаев располагаются в городе Талдыкоргане, – говорится в документе.

Кроме того, правительству Казахстана совместно с Верховным судом РК, Высшим судебным советом РК, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК, в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) и принять иные меры по реализации настоящего указа.

Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций, – отмечено в официальном документе.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию президента РК.

Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Напомним, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства 16 марта заявил, что готов поддержать инициативу о переименовании Капшагая, который в скором времени должен стать центром Алматинской области.

3 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в город Қонаев.