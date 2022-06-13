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Расул Жумалы назначен послом РК в Ливане

назначение Фото: Facebook/Расул Жұмалы
Расул Жумалы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства Жумалы Расул Берекетулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике, – сообщает Акорда.

Расул Жумалы родился 15 февраля 1971 года в Алматы.

С 1992 по 1994 год работал атташе, референтом в отделе стран Ближнего и Среднего Востока, Африки МИД РК.

В 1995 году – помощник министра иностранных дел РК.

С 1996 по 1998 год – работал в посольстве Казахстана в Египте в ранге 3-го, 2-го секретаря.

В 1999 году – посол внешнеполитической службы страны – информационный секретарь МИД РК.

С 2000 по 2002 год – пресс-секретарь правительства РК.

В 2002 году – руководитель политической группы в представительстве МИД РК в Алматы.

В 2003 году – советник посла Казахстана в Израиле.

С 2004 по 2005 год – генеральный консул РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

С 2006 по 2007 год – посол РК в Ливии.

С 2007 по 2008 год – исполнительный директор Евразийского клуба банкиров.

Анастасия Стативкина
Казахстан Ливан
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